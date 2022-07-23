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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Оуд-Хеверли
Кортрейк - Оуд-Хеверли: обзор матча 23 июля 2022
Кортрейк
23.07.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
72'
М. Мертенс
90+3'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
Х. Кейта
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Аль-Тамари
79'
Замена
Й. Дом
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Д. Мбайо
75'
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Мертенс
63'
Замена
К. Малинов
️️️️
J. Gamboa
Желтая карточка
П. Хабиб Гуйе
57'
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
A. De Bruyn
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Биллал Мессауди
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Кортрейк
14
Дион Де Неве
ЦЗ
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
2-1-5
31
Илич
4
Ватанабе
8
Мехсату
8
Кейта
11
Мбайо
14
14
16
Радованович
77
Гуйе
2-3-4
77
Кожокару
24
Де Норре
28
Плетинкс
11
Аль-Тамари
16
10
Хольцхаушер
15
Уедраого
27
Патрис
33
Мертенс
23
Торстейнссон
11
Мбайо
14
Де Неве
14
Де Неве
11
Мбайо
14
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
14
16
33
Малинов
33
Малинов
16
23
Торстейнссон
6
Дом
6
Дом
23
Торстейнссон
Остались в запасе
Кортрейк
Оуд-Хеверли
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Кортрейк - Оуд-Хеверли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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