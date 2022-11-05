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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли: обзор матча 05 ноября 2022
Серкль Брюгге
05.11.2022, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
36'
А. Уэда
90+1'
К. Равик
41'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 2:1!
К. Равик
90'
+1
88'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
С. Кийин
Замена
Э. Керер
️️️️
Д. Хотич
88'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
А. Уэда
80'
Замена
А. Франсис
️️️️
Ш. Ванхутте
77'
68'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
Л. Лопеш
68'
62'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
Р. Хольцхаушер
57'
Желтая карточка
Ф. Рикка
42'
Замена
М. Кейта
️️️️
Д. Уедраого
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
К. Де Норре
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
Т. Сомерс
36'
Желтая карточка
Й. Даланд
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
2
Йеспер Даланд
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
6
Йорен Дом
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Оуд-Хеверли
16
Мандела Кейта
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
2-2-1-5
99
Майецки
5
Попович
5
Равик
22
Лопеш
10
Хотич
2
Деман
24
Сомерс
9
Данке
18
Уэда
34
Ванхутте
2
Даланд
3-3-1-3
77
Кожокару
27
Патрис
16
Рикка
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
10
Хольцхаушер
13
Кийин
33
Мертенс
15
Уедраого
9
Гонсалес
6
Дом
34
Ванхутте
17
Франсис
17
Франсис
34
Ванхутте
18
Уэда
34
Гбоу
34
Гбоу
18
Уэда
10
Хотич
44
Керер
44
Керер
10
Хотич
15
Уедраого
16
Кейта
16
Кейта
15
Уедраого
13
Кийин
77
Вльетинк
77
Вльетинк
13
Кийин
10
Хольцхаушер
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
10
Хольцхаушер
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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