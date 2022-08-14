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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Брюгге
Оуд-Хеверли - Брюгге: обзор матча 14 августа 2022
Оуд-Хеверли
14.08.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Брюгге
33'
К. Нильсен
53'
Н. Ланг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Брюгге
90'
+2
Замена
С. Сандра
️️️️
К. Соуа
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
86'
Желтая карточка
Л. Патрис
85'
85'
Пенальти не реализован!
Х. Ванакен
Замена
Й. Дом
️️️️
К. Малинов
84'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Л. Патрис
84'
73'
Замена
Л. Аудор
️️️️
К. Нильсен
Желтая карточка
Д. Уедраого
53'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Ланг
48'
Желтая карточка
Д. Одои
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Х. Мендиль
46'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
Р. Хольцхаушер
46'
41'
Замена
Н. Ланг
️️️️
А. Сков Ольсен
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Нильсен
19'
Желтая карточка
К. Нильсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
João Gamboa
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
2-3-5
77
Кожокару
28
Плетинкс
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
10
Хольцхаушер
33
Малинов
27
Патрис
9
Нсинги
33
Мертенс
15
Уедраого
9
Кухаревич
4-2-3-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
21
Силла
5
Мейер
20
Ванакен
22
Мата
70
Сков Ольсен
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
37
Мендиль
37
Мендиль
27
Патрис
16
16
27
Патрис
10
Хольцхаушер
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
10
Хольцхаушер
Мендиль
77
Вльетинк
77
Вльетинк
Мендиль
33
Малинов
6
Дом
6
Дом
33
Малинов
70
Сков Ольсен
70
Ланг
70
Ланг
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
62
Аудор
62
Аудор
94
Нильсен
14
Соуа
14
Сандра
14
Сандра
14
Соуа
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Оуд-Хеверли - Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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