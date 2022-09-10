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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Шарлеруа
Оуд-Хеверли - Шарлеруа: обзор матча 10 сентября 2022
Оуд-Хеверли
10.09.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Шарлеруа
22'
М. Мертенс
62'
М. Гонсалес
86'
М. Гонсалес
13'
Д. Хейманс
76'
М. Илаймахаритра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Шарлеруа
Замена
Й. Дом
️️️️
М. Аль-Тамари
90'
88'
Желтая карточка
Й. Багер
87'
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
К. Нкуба
ГОЛ! 3:2!
М. Гонсалес
Пас отдал
Д. Уедраого
86'
Желтая карточка
Х. Мендиль
76'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Илаймахаритра
74'
Замена
А. Декотт
️️️️
И. Мбенза
Замена
Д. Уедраого
️️️️
Х. Мендиль
74'
62'
Желтая карточка
К. Нкуба
ГОЛ! 2:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
62'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
61'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Н. Нсинги
61'
58'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
ГОЛ! 1:1!
М. Мертенс
Пас отдал
К. Малинов
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хейманс
Пас отдал
А. Голизаде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
9
Антони Декотт
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
4-2-4
77
Кожокару
37
Мендиль
16
Рикка
24
Де Норре
28
Плетинкс
11
Аль-Тамари
33
Малинов
23
Торстейнссон
9
Нсинги
33
Мертенс
27
Патрис
3-4-1-2
12
Коффи
5
Багер
25
Андреу
29
Бессил
23
Илаймахаритра
8
Зорган
7
Мбенза
38
Чачуа
38
Хейманс
27
Нкуба
8
Голизаде
9
Нсинги
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
9
Нсинги
23
Торстейнссон
9
Гонсалес
9
Гонсалес
23
Торстейнссон
37
Мендиль
15
Уедраого
15
Уедраого
37
Мендиль
11
Аль-Тамари
6
Дом
6
Дом
11
Аль-Тамари
27
Нкуба
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
27
Нкуба
7
Мбенза
9
Декотт
9
Декотт
7
Мбенза
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Шарлеруа
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Пьер Патро
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Оуд-Хеверли - Шарлеруа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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