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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Остенде
Оуд-Хеверли - Остенде: обзор матча 27 августа 2022
Оуд-Хеверли
27.08.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Остенде
51'
М. Гонсалес
90'
М. Мертенс
5'
Ф. Хорнби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Остенде
ГОЛ! 2:1!
М. Мертенс
90'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Ф. Рикка
87'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
81'
Замена
Й. Дом
️️️️
К. Малинов
81'
74'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Т. Эмброуз
74'
Замена
К. Макгихан
️️️️
К. Роша
72'
Желтая карточка
А. Амаде
70'
Желтая карточка
К. Роша
Замена
Д. Уедраого
️️️️
Х. Мендиль
66'
59'
Замена
Т. Сакамото
️️️️
Н. Бацнер
ГОЛ! 1:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
Л. Патрис
51'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Эмброуз
Желтая карточка
М. Аль-Тамари
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Хорнби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
27
Луи Патрис
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
20
Анди Мусаев
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
4-2-4
77
Кожокару
37
Мендиль
16
Рикка
24
Де Норре
28
Плетинкс
11
Аль-Тамари
33
Малинов
27
Патрис
9
Гонсалес
33
Мертенс
23
Торстейнссон
1-1-3-5
3
Урогиде
14
Амаде
30
Кателарис
7
Д'Хез
10
Роша
25
Бацнер
3
Танге
10
Альбанезе
10
Хорнби
68
Эмброуз
23
Торстейнссон
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
23
Торстейнссон
37
Мендиль
15
Уедраого
15
Уедраого
37
Мендиль
33
Малинов
6
Дом
6
Дом
33
Малинов
16
Рикка
9
Кухаревич
9
Кухаревич
16
Рикка
10
Роша
8
Макгихан
8
Макгихан
10
Роша
68
Эмброуз
17
Атанга
17
Атанга
68
Эмброуз
25
Бацнер
7
Сакамото
7
Сакамото
25
Бацнер
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Остенде
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Оуд-Хеверли - Остенде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
Новости команд
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Оуд-Хеверли
Остенде
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
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2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
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