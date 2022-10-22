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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Сент-Труйден - Оуд-Хеверли: обзор матча 22 октября 2022
Сент-Труйден
22.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Э. Жуниор Бока
90'
+1
77'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
М. Гонсалес
77'
Замена
️️️️
К. Малинов
76'
Желтая карточка
Л. Патрис
65'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
С. Кийин
Вторая желтая
А. Аль-Дахил
62'
60'
Желтая карточка
С. Кийин
Замена
К. Брюлс
️️️️
С. Кагава
58'
Замена
А. Койта
️️️️
С. Оказаки
58'
Замена
Д. Бруно
️️️️
Д. Хаяси
58'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
37'
22'
Замена
Л. Патрис
️️️️
Э. Плетинкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Сент-Труйден
71
Keo Boets
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
3-1-1-5
12
Коппенс
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
14
Хасиока
8
Конате
34
Бойя
17
Бока
30
Оказаки
91
Хаяси
10
Кагава
22
Янссенс
4-3-3
77
Кожокару
28
Плетинкс
16
Рикка
24
Де Норре
37
Мендиль
11
Аль-Тамари
13
Кийин
33
Малинов
6
Дом
9
Гонсалес
33
Мертенс
10
Кагава
22
Брюлс
22
Брюлс
10
Кагава
17
Бока
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
17
Бока
30
Оказаки
11
Койта
11
Койта
30
Оказаки
91
Хаяси
9
Бруно
9
Бруно
91
Хаяси
13
Кийин
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
13
Кийин
28
Плетинкс
27
Патрис
27
Патрис
28
Плетинкс
9
Гонсалес
9
Нсинги
9
Нсинги
9
Гонсалес
Остались в запасе
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
71
Keo Boets
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
29
Нордин Жекерс
ВР
38
Ореган Раве
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
71
Keo Boets
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
38
Ореган Раве
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Сент-Труйден - Оуд-Хеверли
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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