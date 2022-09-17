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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Оуд-Хеверли
Мехелен - Оуд-Хеверли: обзор матча 17 сентября 2022
Мехелен
17.09.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Оуд-Хеверли
Замена
J. Van Hecke
️️️️
С. Уолш
90'
+3
Желтая карточка
Б. Болинголи
90'
+2
87'
Желтая карточка
Й. Дом
84'
Замена
Й. Дом
️️️️
Л. Патрис
84'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
Х. Мендиль
Замена
Д. Бейтс
️️️️
Ж. Нгой
75'
70'
Желтая карточка
М. Мертенс
65'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Ж. Хайреманс
46'
Красная карточка
А. Да Крус
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
27
Луи Патрис
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Мехелен
5
Боли Болинголи
ЛЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Jorge Hernandez
ЦП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
3-4-3
1
14
Уолш
30
23
4
Верстате
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Да Крус
10
Сторм
7
Нгой
5
Ван Хоренбек
4-2-4
77
Кожокару
28
Плетинкс
16
Рикка
24
Де Норре
37
Мендиль
11
Аль-Тамари
33
Малинов
23
Торстейнссон
33
Мертенс
9
Гонсалес
27
Патрис
11
Хайреманс
5
Болинголи
5
Болинголи
11
Хайреманс
7
Нгой
4
Бейтс
4
Бейтс
7
Нгой
14
Уолш
6
6
14
Уолш
23
Торстейнссон
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
23
Торстейнссон
37
Мендиль
9
Нсинги
9
Нсинги
37
Мендиль
27
Патрис
6
Дом
6
Дом
27
Патрис
Остались в запасе
Мехелен
Оуд-Хеверли
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Jorge Hernandez
ЦП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Jorge Hernandez
ЦП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Мехелен - Оуд-Хеверли
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
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Мехелен
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