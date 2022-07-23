Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Хоффенхайм
Озан Кабак
Новости
€ 15 млн
Озан Кабак - новости
Хоффенхайм
25 марта 2000 (26), Анкара
#5 | Защитник
185 см | 86 кг
Турция
Статистика
Новости
Трансферы
Экс-защитник «Ливерпуля» Кабак за 5 миллионов перешел в «Хоффенхайм»
2022.07.23 13:20
Кабак покинул «Ливерпуль». Клуб не стал выкупать его у «Шальке»
2021.06.30 20:52
1
Филлипс, Кабак, Милнер – в основе «Ливерпуля» на игру с «Реалом»; Начо, Вальверде, Асенсио выйдут у испанцев
2021.04.14 21:02
2
Фото
Кабак: «Ливерпуль» продолжит бороться, чтобы фанаты были счастливы и горды»
2021.04.04 12:03
Защитник «Ливерпуля» Кабак травмировался в матче с «Челси»
2021.03.05 16:35
2
Видео
Кабак дебютировал за «Ливерпуль» в матче с «Лестером»
2021.02.13 15:46
Фото
«Ливерпуль» представил Кабака
2021.02.03 10:32
3
«Ливерпуль» арендовал у «Шальке» Кабака
2021.02.02 01:16
Журналист Романо: «Ливерпуль» согласовал условия контракта с Кабаком
2021.02.01 16:58
Bild: «Ливерпуль» арендует защитника «Шальке» Кабака с правом выкупа за 30 миллионов
2021.02.01 15:21
«Ливерпуль» может обменять Ориги на защитника «Шальке» Кабака
2020.12.21 21:35
The Athletic: «Ливерпуль» зимой купит центрального защитника, в шорт-листе – Упамекано и еще три игрока
2020.11.13 13:37
3
«Шальке» готов продать зимой Кабака в «Ливерпуль» за 18 миллионов
2020.11.06 22:55
Кабак может заменить ван Дейка в «Ливерпуле»
2020.10.24 00:46
Защитник «Шальке» Кабак дисквалифицирован на пять матчей за плевок в игрока «Вердера»
2020.09.30 19:58
1
Sport24: «Зенит» контактировал с «Шальке» по трансферу Кабака
2020.05.16 17:41
6
Calciomercato: Ловрен выберет между «Миланом» и «Баварией»
2019.06.25 19:52
6
«Интер» сделал предложение «Галатасараю» по Кабаку
2018.12.19 12:59
3
Кабак может пополнить состав «Манчестер Юнайтед». На игрока также претендуют «Манчестер Сити» и «Арсенал»
2018.12.15 01:40
1
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
2
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+