«Интер» сделал предложение «Галатасараю» по Кабаку

«Интер» намерен усилиться центральным защитником «Галатасарая» Озаном Кабаком.

По информации Ajansspor, миланцы направили предложение стамбульскому клубу в размере 10 миллионов евро за 18-летнего футболиста.

Ранее СМИ сообщили, что в услугах турка заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В этом сезоне Кабак провел за «Галатасарай» 12 матчей в чемпионате Турции и четыре – в Лиге чемпионов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.