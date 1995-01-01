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    «Интер» сделал предложение «Галатасараю» по Кабаку

    «Интер» намерен усилиться центральным защитником «Галатасарая» Озаном Кабаком.

    По информации Ajansspor, миланцы направили предложение стамбульскому клубу в размере 10 миллионов евро за 18-летнего футболиста.

    Ранее СМИ сообщили, что в услугах турка заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    В этом сезоне Кабак провел за «Галатасарай» 12 матчей в чемпионате Турции и четыре – в Лиге чемпионов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Ajansspor

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