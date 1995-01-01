«Интер» сделал предложение «Галатасараю» по Кабаку

Сделал предложение по Кабаку, статья звучит будто Интер бар забронировал/позвал их в бар))))
«Интер» намерен усилиться центральным защитником «Галатасарая» Озаном Кабаком.
По информации Ajansspor, миланцы направили предложение стамбульскому клубу в размере 10 миллионов евро за 18-летнего футболиста.
Ранее СМИ сообщили, что в услугах турка заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
В этом сезоне Кабак провел за «Галатасарай» 12 матчей в чемпионате Турции и четыре – в Лиге чемпионов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.