Calciomercato: Ловрен выберет между «Миланом» и «Баварией»

«Бомбардир» писал об интересе «Милана» к защитнику Деяну Ловрену. Сообщалось, что «Ливерпуль» рассчитывает заработать на продаже хорвата 25 миллионов евро.

По информации Calciomercato, в борьбу за 29-летнего игрока включилась «Бавария». Ожидается, что вице-чемпиона мира выберет между этими двумя клубами.

Итальянский клуб при этом может отказаться от идеи покупки Ловрена и переключиться на 18-летнего Озана Кабака из «Штутгарта».