Calciomercato: Ловрен выберет между «Миланом» и «Баварией»

«Бомбардир» писал об интересе «Милана» к защитнику Деяну Ловрену. Сообщалось, что «Ливерпуль» рассчитывает заработать на продаже хорвата 25 миллионов евро.
По информации Calciomercato, в борьбу за 29-летнего игрока включилась «Бавария». Ожидается, что вице-чемпиона мира выберет между этими двумя клубами.
Итальянский клуб при этом может отказаться от идеи покупки Ловрена и переключиться на 18-летнего Озана Кабака из «Штутгарта».
- Игрок перешел в «Ливерпуль» в 2014-м году из «Саутгемптона» за 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до июня 2021-го года.
- В прошлом сезоне забил 1 гол и отдал 1 ассист в 18-ти матчах всех турниров. Единственный трофей за 5 лет в клубе – Лига чемпионов-2018/19.