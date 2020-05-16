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    Sport24: «Зенит» контактировал с «Шальке» по трансферу Кабака

    Защитник «Шальке» Озан Кабак может перейти в «Зенит», сообщает Sport24.

    По информации источника, петербуржцы уже контактировали с гельзенкирхенским клубом на предмет возможного трансфера 20-летнего турка.

    • Рыночная стоимость игрока – 29 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Кабак провел за «Шальке» 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8824

      ufos73 1 час назад

      Захотел Миллер с Шавкой по бабам сходить, и попросил медведева найти для них хороший кабак, но тот не умный челом был, так и появился этот интерес... )))))

      0
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      Рейтинг: +334

      Armani nn 1 час назад

      Кокорин на возвращение кабак заказал?

      0
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      Рейтинг: -100

      Аденн 1 час назад

      бЗенит параша, была, есть и будет ВСЕГДА. гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +374

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Лунева уже в Питерские кабаки не пускают?)))

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