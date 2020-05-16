Sport24: «Зенит» контактировал с «Шальке» по трансферу Кабака

Захотел Миллер с Шавкой по бабам сходить, и попросил медведева найти для них хороший кабак, но тот не умный челом был, так и появился этот интерес... )))))
Защитник «Шальке» Озан Кабак может перейти в «Зенит», сообщает Sport24.
По информации источника, петербуржцы уже контактировали с гельзенкирхенским клубом на предмет возможного трансфера 20-летнего турка.
- Рыночная стоимость игрока – 29 миллионов евро.
- В текущем сезоне Кабак провел за «Шальке» 21 матч, забил три гола и сделал одну результативную передачу.