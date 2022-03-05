Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кевин Мевальд - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Кевин
    Фамилия Мевальд
    Команда Унион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Унион 15 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 3:2 Бохум (Бохум)
    07.05.2022 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:4 Унион (Берлин)
    29.04.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 1:1 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    23.04.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:2 Унион (Берлин)
    17.04.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 2:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    09.04.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 1:4 Унион (Берлин)
    01.04.2022 89' -90' Унион (Берлин) 1:0 Кельн (Кельн)
    19.03.2022 1' -62' Бавария (Мюнхен) 4:0 Унион (Берлин)
    12.03.2022 1' -66' Унион (Берлин) 1:1 Штутгарт (Штутгарт)
    05.03.2022 64' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 1:0 Унион (Берлин)
    90'
    26.02.2022 76' -90' Унион (Берлин) 3:1 Майнц (Майнц)
    19.02.2022 75' -90' Арминия (Билефельд) 1:0 Унион (Берлин)
    13.02.2022 61' -90' Унион (Берлин) 0:3 Боруссия (Дортмунд)
    76'
    05.02.2022 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 2:0 Унион (Берлин)
    22.01.2022 58' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Унион (Берлин)
    15.01.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 2:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.01.2022 71' -90' Байер (Леверкузен) 2:2 Унион (Берлин)
    18.12.2021 90' -90' Бохум (Бохум) 0:1 Унион (Берлин)
    15.12.2021 72' -90' Унион (Берлин) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
    03.12.2021 Был в запасе Унион (Берлин) 2:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    28.11.2021 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:1 Унион (Берлин)
    20.11.2021 72' -90' Унион (Берлин) 2:0 Герта (Берлин)
    07.11.2021 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:2 Унион (Берлин)
    30.10.2021 75' -90' Унион (Берлин) 2:5 Бавария (Мюнхен)
    24.10.2021 90' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Унион (Берлин)
    16.10.2021 Был в запасе Унион (Берлин) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    03.10.2021 83' -90' Майнц (Майнц) 1:2 Унион (Берлин)
    25.09.2021 Был в запасе Унион (Берлин) 1:0 Арминия (Билефельд)
    11.09.2021 1' -22' Унион (Берлин) 0:0 Аугсбург (Аугсбург)
    • Читайте нас: 
    11