Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кевин Мевальд - статистика

Завершил карьеру
3 июля 1993 (33)
#8 | Полузащитник
183 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйпен
20
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
4 : 0
16.03.2024
Эйпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Эйпен
0 : 2
18.02.2024
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
4 : 0
10.02.2024
Эйпен
1' - 81'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
0 : 1
04.02.2024
Мехелен
1' - 86'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Шарлеруа
1 : 0
31.01.2024
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Эйпен
1 : 0
28.01.2024
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
21.01.2024
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
26.12.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Эйпен
1 : 2
23.12.2023
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
2 : 0
15.12.2023
Эйпен
1' - 73'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Эйпен
1 : 3
10.12.2023
Генк
46' - 90'
64'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Эйпен
1 : 1
02.12.2023
Кортрейк
1' - 59'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Серкль Брюгге
2 : 0
25.11.2023
Эйпен
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Эйпен
1 : 3
11.11.2023
РВДМ Брюссель
1' - 90'
4'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 1
03.11.2023
Эйпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Эйпен
2 : 0
28.10.2023
Шарлеруа
1' - 72'
54'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
4 : 1
20.10.2023
Эйпен
1' - 64'
63'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
4 : 1
08.10.2023
Эйпен
75' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
2 : 2
29.07.2023
Вестерло
1' - 46'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+