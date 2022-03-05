Кевин Мевальд - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Мевальд
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Мевальд
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|3:2
|Бохум (Бохум)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:4
|Унион (Берлин)
|29.04.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|23.04.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:2
|Унион (Берлин)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:4
|Унион (Берлин)
|01.04.2022
|89' -90'
|Унион (Берлин)
|1:0
|Кельн (Кельн)
|19.03.2022
|1' -62'
|Бавария (Мюнхен)
|4:0
|Унион (Берлин)
|12.03.2022
|1' -66'
|Унион (Берлин)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|05.03.2022
|64' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:0
|Унион (Берлин)
|90'
|26.02.2022
|76' -90'
|Унион (Берлин)
|3:1
|Майнц (Майнц)
|19.02.2022
|75' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:0
|Унион (Берлин)
|13.02.2022
|61' -90'
|Унион (Берлин)
|0:3
|Боруссия (Дортмунд)
|76'
|05.02.2022
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:0
|Унион (Берлин)
|22.01.2022
|58' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Унион (Берлин)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.01.2022
|71' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Унион (Берлин)
|18.12.2021
|90' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:1
|Унион (Берлин)
|15.12.2021
|72' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|03.12.2021
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Унион (Берлин)
|20.11.2021
|72' -90'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Герта (Берлин)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Унион (Берлин)
|30.10.2021
|75' -90'
|Унион (Берлин)
|2:5
|Бавария (Мюнхен)
|24.10.2021
|90' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Унион (Берлин)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|03.10.2021
|83' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Унион (Берлин)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:0
|Арминия (Билефельд)
|11.09.2021
|1' -22'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Аугсбург (Аугсбург)