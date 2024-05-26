Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Расин Коли - статистика

Завершил карьеру
8 декабря 1995 (30), Дакар
#13 | Защитник
185 см
Сенегал
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбулспор
22
1
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбулспор
1 : 2
20.04.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
85'
90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Хатайспор
0 : 3
14.04.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбулспор
0 : 4
02.04.2024
Ризеспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 30 тур
Пендикспор
1 : 0
15.03.2024
Истанбулспор
88' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Анкарагюджю
1 : 1
02.03.2024
Истанбулспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбулспор
0 : 2
25.02.2024
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
2 : 2
17.02.2024
Истанбулспор
1' - 88'
54'
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
1 : 3
11.02.2024
Газиантеп
76' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.02.2024
Истанбулспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
1 : 1
29.01.2024
Самсунспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 1
25.01.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
0 : 1
22.01.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 2
10.01.2024
Истанбулспор
1' - 60'
42'
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбулспор
1 : 5
07.01.2024
Фенербахче
52' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 0
23.12.2023
Истанбулспор
46' - 90'
58'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбулспор
0 : 3
19.12.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбулспор
2 : 1
25.11.2023
Хатайспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
3 : 1
27.10.2023
Истанбулспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
2 : 1
22.10.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Бешикташ
2 : 0
08.10.2023
Истанбулспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбулспор
1 : 1
18.08.2023
Кайсериспор
1' - 90'
75'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
1 : 1
12.08.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
1
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
3
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
7
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+