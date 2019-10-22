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    Бен Томпсон - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Томпсон
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 октября 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 18 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    10.12.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    06.12.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    32'
    30.11.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    26.11.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    23.11.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    09.11.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Чарльтон (Чарльтон)
    02.11.2019 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    26.10.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    28'
    22.10.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    19.10.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    90'
    05.10.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Лидс (Лидс)
    02.10.2019 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    28.09.2019 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    21.09.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    47'
    14.09.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    31.08.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.08.2019 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    21.08.2019 1' -90' Фулхэм (Лондон) 4:0 Миллуолл (Лондон)
    17.08.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    10.08.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    69'
    03.08.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Престон (Престон)
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