Бен Томпсон - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Томпсон
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Томпсон
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|18
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|10.12.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|06.12.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|32'
|30.11.2019
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|26.11.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|23.11.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|09.11.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.11.2019
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|26.10.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|28'
|22.10.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|19.10.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|90'
|05.10.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|02.10.2019
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.09.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|47'
|14.09.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|31.08.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.08.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.08.2019
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|4:0
|Миллуолл (Лондон)
|17.08.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|10.08.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|69'
|03.08.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Престон (Престон)