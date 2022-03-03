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    Сергей Слепов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Слепов
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Родной город Екатеринбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1999 (23 года)
    Рост 167
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2022 79' -90' Рубин (Казань) 2:1 Ротор (Волгоград)
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