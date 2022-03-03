Сергей Слепов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Слепов
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Екатеринбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1999 (23 года)
|Рост
|167
|Вес
|68
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Слепов
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Екатеринбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1999 (23 года)
|Рост
|167
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2022
|79' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Ротор (Волгоград)