Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Нафтан
Шахтер - Нафтан: обзор матча 18 марта 2023
Шахтер
18.03.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Нафтан
14'
В. Ахмеди
30'
Т. Пухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Нафтан
Замена
С. Игнатович
️️️️
С. Черник
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гружевский
64'
30'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пухов
ГОЛ! 1:0!
В. Ахмеди
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
19
Артем Бруй
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
7
Тимур Пухов
АП
27
Вадим Курлович
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
25
Андрей Макаренко
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
31
Масрур Киемидинов
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
3-1-2-1-1
32
Черник
12
Гружевский
3
Баранок
99
Шевченко
6
Крыми
28
Забелин
30
Ахмеди
8
Шрамченко
21
Карпицкий
2-1-2
1
Козлов
79
Слепов
19
Бруй
7
Пухов
27
Пилецкий
27
Курлович
32
Черник
1
Игнатович
1
Игнатович
32
Черник
Остались в запасе
Шахтер
Нафтан
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
25
Андрей Макаренко
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
1
Igor Dovgyallo
ВР
31
Масрур Киемидинов
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
25
Андрей Макаренко
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
31
Масрур Киемидинов
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Шахтер - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Строитель
Новости команд
Все
Шахтер
Нафтан
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+