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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Славия-Мозырь
Нафтан - Славия-Мозырь: обзор матча 28 октября 2023
Нафтан
28.10.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
25'
А. Драбатович
49'
А. Панюков
30'
Е. Барсуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Славия-Мозырь
Желтая карточка
А. Бруй
90'
+3
Желтая карточка
И. Сидор
87'
86'
Замена
А. Антилевский
️️️️
Е. Барсуков
Замена
А. Бруй
️️️️
Д. Тамело
86'
76'
Замена
А. Кобет
️️️️
В. Полоз
68'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
С. Сазончик
68'
Замена
И. Костров
️️️️
К. Дрош
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
49'
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
С. Слепов
46'
30'
ГОЛ! 1:1!
Е. Барсуков
Пас отдал
В. Полоз
ГОЛ! 1:0!
А. Драбатович
Пас отдал
А. Санников
25'
Желтая карточка
С. Слепов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
15
Дмитрий Тамело
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
27
Вадим Курлович
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
19
Артем Бруй
ЦЗ
17
Ilya Chmut
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Козлов
21
Сидор
77
Литвинов
88
Драбатович
44
Санников
79
Слепов
15
Тамело
7
Пухов
11
Пранович
11
Панюков
27
Курлович
3-1-2-3-1
49
Каратай
31
Залеский
18
Мельников
12
Иванов
10
Сазончик
6
Дрош
18
Жук
8
Барсуков
13
Полоз
63
Сидоренко
27
Чикида
15
Тамело
19
Бруй
19
Бруй
15
Тамело
79
Слепов
27
Пилецкий
27
Пилецкий
79
Слепов
10
Сазончик
26
Тихоновский
26
Тихоновский
10
Сазончик
6
Дрош
8
Костров
8
Костров
6
Дрош
8
Барсуков
11
Антилевский
11
Антилевский
8
Барсуков
13
Полоз
9
Кобет
9
Кобет
13
Полоз
Остались в запасе
Нафтан
Славия-Мозырь
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
17
Ilya Chmut
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
17
Ilya Chmut
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Нафтан - Славия-Мозырь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Главный судья:
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