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Румыния. Лига I
Команды
Фарул
Кристиан Ганя
Статистика
€ 200 тыс
Кристиан Ганя - статистика
Фарул
24 мая 1992 (34), Быстрица
#11 | Нападающий
175 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Динамо Бухарест
4 : 0
20.09.2026
Фарул
1' - 57'
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
04.09.2026
Фарул
1' - 90'
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
0 : 0
30.08.2026
Ботошани
75' - 90'
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Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 13 тур
Панатинаикос
2 : 0
13.11.2022
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Панетоликос
0 : 1
09.11.2022
Панатинаикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
1 : 1
06.11.2022
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 5
29.10.2022
Панатинаикос
86' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
1 : 0
23.10.2022
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС Ламия
0 : 2
16.10.2022
Панатинаикос
78' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
1 : 0
09.10.2022
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 2
02.10.2022
Панатинаикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 0
17.09.2022
ПАС
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
2 : 1
11.09.2022
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
1 : 0
03.09.2022
Левадиакос
1' - 82'
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 2
28.08.2022
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
1 : 0
21.08.2022
Ионикос
Был в запасе
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