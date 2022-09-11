Кристиан Ганя - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Ганя
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Быстрица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Ганя
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Быстрица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|09.11.2022
|90' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|29.10.2022
|86' -90'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|16.10.2022
|78' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|02.10.2022
|90' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|17.09.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|3:0
|ПАС (Яннина)
|11.09.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|03.09.2022
|1' -82'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|28.08.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Ионикос (Никея)