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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Олимпиакос
Панатинаикос - Олимпиакос: обзор матча 06 ноября 2022
Панатинаикос
06.11.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
90+13'
А. Шпорар (П)
84'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Олимпиакос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Шпорар
90'
+13
90'
+11
Желтая карточка
Я. М'Вила
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
90'
+11
90'
+9
Желтая карточка
М. Врусаи
90'
+7
Желтая карточка
С. Папастатопулос
90'
+7
Желтая карточка
Пипа
90'
+3
Замена
Д. Боулер
️️️️
П. Бьель
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Гнезда Черин
87'
87'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Х. Родригес
84'
ГОЛ! 0:1!
П. Бьель
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Б. Вербич
78'
76'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Г. Масурас
75'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
Желтая карточка
Р. Перес
57'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
С. Паласиос
53'
51'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
Желтая карточка
Бернард
51'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Ф. Санчес
46'
34'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Джош Боулер
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
32
Магнуссон
4
Шенкевельд
28
Санчес
27
Хуанкар
21
Перес
22
Гнезда Черин
7
Вербич
11
Бернард
34
Паласиос
99
Шпорар
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
2
Пипа
19
Папастатопулос
5
Рябчук
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
23
Родригес
16
Бьель
7
Масурас
94
Бакамбу
28
Санчес
27
Коцирас
27
Коцирас
28
Санчес
7
Вербич
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
7
Вербич
34
Паласиос
6
Курбелис
6
Курбелис
34
Паласиос
22
Гнезда Черин
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
22
Гнезда Черин
23
Родригес
7
Фортунис
7
Фортунис
23
Родригес
7
Масурас
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Масурас
16
Бьель
11
Боулер
11
Боулер
16
Бьель
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
Панатинаикос
Олимпиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Панатинаикос - Олимпиакос
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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