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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Атромитос
Панатинаикос - Атромитос: обзор матча 13 ноября 2022
Панатинаикос
13.11.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Атромитос
80'
Ф. Иоаннидис
90+4'
Х. Магнуссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Атромитос
ГОЛ! 2:0!
Х. Магнуссон
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
82'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
А. Шпорар
80'
64'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Г. Робай
64'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Д. Курбелис
64'
45'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
Д. Ротариу
35'
Вторая желтая
А. Эрлингмарк
30'
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
Желтая карточка
Бернард
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
3-4-2-1
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Хуанкар
6
Курбелис
22
Гнезда Черин
21
Перес
7
Вербич
11
Бернард
99
Шпорар
3-1-2-1-4
28
Кечрида
5
Хацисаяс
28
Де Бок
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
10
Муньис
7
Ротариу
24
9
Кьяртанссон
9
Робай
1
Янниотис
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
6
Курбелис
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
6
Курбелис
7
Ротариу
88
Айкономидис
88
Айкономидис
7
Ротариу
9
Кьяртанссон
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
9
Кьяртанссон
9
Робай
14
Клонаридис
14
Клонаридис
9
Робай
Остались в запасе
Панатинаикос
Атромитос
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панатинаикос - Атромитос
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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