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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 11 сентября 2022
Панатинаикос
11.09.2022, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
АЕК
43'
А. Канталапьерда (П)
45+7'
А. Шпорар (П)
36'
О. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - АЕК
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
С. Паласиос
90'
+2
Замена
Бернард
️️️️
А. Канталапьерда
78'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
78'
76'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
С. Араухо
Замена
Б. Вербич
️️️️
Д. Курбелис
74'
58'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
58'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
М. Гачинович
57'
Замена
П. Манталос
️️️️
Й. Йонссон
57'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Шиманьски
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
56'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Шпорар
45'
+7
Желтая карточка
А. Шпорар
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
Г. Цавеллас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Канталапьерда
43'
42'
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
Желтая карточка
А. Бриноли
36'
36'
Желтая карточка
О. Пинеда
36'
ГОЛ! 0:1!
О. Пинеда
Пас отдал
С. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
23
Leandro Frroku
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
3-3-2-2
91
Бриноли
27
Коцирас
15
Пунгурас
31
Шарлия
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
21
Перес
10
Канталапьерда
34
Паласиос
99
Шпорар
11
Ганя
4-1-1-2-2
23
Станкович
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
12
Рота
21
Вида
16
Йонссон
4
Шиманьски
8
Гачинович
25
Пинеда
99
Гарсия
21
Араухо
34
Паласиос
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
34
Паласиос
6
Курбелис
7
Вербич
7
Вербич
6
Курбелис
10
Канталапьерда
11
Бернард
11
Бернард
10
Канталапьерда
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
8
Гачинович
17
Элиассон
17
Элиассон
8
Гачинович
16
Йонссон
20
Манталос
20
Манталос
16
Йонссон
4
Шиманьски
39
Амрабат
39
Амрабат
4
Шиманьски
21
Араухо
9
ван Верт
9
ван Верт
21
Араухо
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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