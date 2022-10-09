Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Астерас
Панатинаикос - Астерас: обзор матча 09 октября 2022
Панатинаикос
09.10.2022, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
78'
А. Канталапьерда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Астерас
Замена
Э. Цокай
️️️️
Д. Курбелис
90'
+2
88'
Замена
А. Риера
️️️️
Л. Тилика
87'
Замена
Сито
️️️️
Х. Бартоло
84'
Вторая желтая
Э. Жуканович
78'
Желтая карточка
Э. Жуканович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Канталапьерда
78'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Ф. Санчес
75'
73'
Желтая карточка
М. Гардавски
Желтая карточка
Д. Курбелис
65'
Замена
Б. Вербич
️️️️
С. Паласиос
63'
60'
Замена
Х. Мунафо
️️️️
Х. Барралес
20'
Желтая карточка
В. Иглесиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
27
Хуанкар
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
20
Хеск Регис
ПВ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
40
Сито
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
3-2-3-2
91
Бриноли
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
28
Санчес
21
Перес
6
Курбелис
11
Бернард
34
Паласиос
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
27
Хуанкар
3-3-1-3
1
Пападопулос
87
Жуканович
22
Гарсия
24
Альварес
25
Гардавски
17
Иглесиас
27
Станко
7
Бартоло
19
Кастаньо
9
Барралес
7
Тилика
28
Санчес
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
28
Санчес
6
Курбелис
6
Цокай
6
Цокай
6
Курбелис
34
Паласиос
7
Вербич
7
Вербич
34
Паласиос
9
Барралес
8
Мунафо
8
Мунафо
9
Барралес
7
Тилика
23
Риера
23
Риера
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Бартоло
40
Сито
40
Сито
7
Бартоло
Остались в запасе
Панатинаикос
Астерас
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Панатинаикос - Астерас
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
Астерас
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+