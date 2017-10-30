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    Рафа Наварро - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Рафа
    Фамилия Наварро
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 173
    Вес 61
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 3:2 Бетис (Севилья)
    26.02.2018 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Бетис (Севилья)
    12.02.2018 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Бетис (Севилья)
    22.12.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    18.12.2017 Был в запасе Малага (Малага) 0:2 Бетис (Севилья)
    10.12.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    25.11.2017 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Жирона (Жирона)
    20.11.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 5:0 Бетис (Севилья)
    03.11.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    30.10.2017 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    21.10.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    15.10.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:6 Валенсия (Валенсия)
    01.10.2017 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:4 Бетис (Севилья)
    25.09.2017 60' -90' Бетис (Севилья) 4:0 Леванте (Валенсия)
    20.09.2017 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:1 Бетис (Севилья)
    16.09.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    10.09.2017 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 3:1 Бетис (Севилья)
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