Рафа Наварро - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Рафа
|Фамилия
|Наварро
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|173
|Вес
|61
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Рафа
|Фамилия
|Наварро
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|173
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|26.02.2018
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|12.02.2018
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|22.12.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|18.12.2017
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|10.12.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|25.11.2017
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Жирона (Жирона)
|20.11.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|03.11.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)
|30.10.2017
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:6
|Валенсия (Валенсия)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:4
|Бетис (Севилья)
|25.09.2017
|60' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Леванте (Валенсия)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Бетис (Севилья)