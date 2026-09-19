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Уругвай. Примера
Команды
Пеньяроль
Максимильяно Оливера
Статистика
€ 100 тыс
Максимильяно Оливера - статистика
Пеньяроль
5 марта 1992 (34), Монтевидео
#15 | Защитник
181 см | 72 кг
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 7 тур
Серро
1 : 2
19.09.2026
Пеньяроль
1' - 90'
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 4
05.09.2026
Пеньяроль
1' - 90'
Уругвай. Примера, 4 тур
Пеньяроль
0 : 1
30.08.2026
Насьональ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Уругвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Уругвай. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2024
Уругвай. Примера 2024
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0 : 2
16.05.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 0
12.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2 : 0
08.05.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 3
02.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
1 : 1
25.04.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
1 : 2
20.04.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
3 : 1
17.04.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2 : 3
11.04.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2 : 3
21.03.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1 : 4
13.03.2021
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3 : 3
07.03.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1 : 2
03.03.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
28.02.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3 : 0
19.02.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 1
14.02.2021
Фиорентина
Был в запасе
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