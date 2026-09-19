Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2026 Уругвай. Примера 2026 Кубок Либертадорес 2025 Уругвай. Примера 2025 Кубок Либертадорес 2024 Уругвай. Примера 2024 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017