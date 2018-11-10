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    Леонардо Суарес - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Леонардо
    Фамилия Суарес
    Команда Вильярреал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 марта 1996 (26 лет)
    Рост 162
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 10 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Сельта (Виго)
    20.01.2019 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    12.01.2019 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.01.2019 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    22.12.2018 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    15.12.2018 75' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:3 Атлетико (Мадрид)
    09.12.2018 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    01.12.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:4 Леганес (Леганес)
    25.11.2018 84' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    10.11.2018 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    03.11.2018 1' -69' Реал (Мадрид) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    26.10.2018 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    21.10.2018 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    07.10.2018 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Уэска (Уэска)
    30.09.2018 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    53'
    27.09.2018 82' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Леванте (Валенсия)
    22.09.2018 Был в запасе Сельта (Виго) 3:3 Вальядолид (Вальядолид)
    90'
    16.09.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Алавес (Витория-Гастейс)
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