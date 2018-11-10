Леонардо Суарес - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Леонардо
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|162
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Леонардо
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|162
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|10
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Сельта (Виго)
|20.01.2019
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.01.2019
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.01.2019
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.12.2018
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|15.12.2018
|75' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:3
|Атлетико (Мадрид)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:4
|Леганес (Леганес)
|25.11.2018
|84' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|10.11.2018
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|03.11.2018
|1' -69'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|26.10.2018
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|21.10.2018
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|07.10.2018
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|30.09.2018
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|53'
|27.09.2018
|82' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|90'
|16.09.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Алавес (Витория-Гастейс)