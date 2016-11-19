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    Серж Н'Гуессан - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Серж
    Фамилия Н'Гуессан
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 39' -90' Нанси (Нанси) 3:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    06.05.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:3 Монако (Монако)
    04.03.2017 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:0 Нанси (Нанси)
    08.02.2017 Был в запасе Лион (Лион) 4:0 Нанси (Нанси)
    28.01.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:2 Бордо (Бордо)
    10.12.2016 87' -90' Нанси (Нанси) 2:0 Анжер (Анжер)
    04.12.2016 1' -88' Марсель (Марсель) 3:0 Нанси (Нанси)
    30.11.2016 Был в запасе Нанси (Нанси) 4:0 Метц (Метц)
    26.11.2016 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:0 Нанси (Нанси)
    19.11.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Дижон (Дижон)
    05.11.2016 Был в запасе Монако (Монако) 6:0 Нанси (Нанси)
    29.10.2016 76' -90' Нанси (Нанси) 2:0 Кан (Кан)
    25.09.2016 1' -67' Нанси (Нанси) 0:1 Ницца (Ницца)
    10'
    21.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    27.08.2016 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:2 Генгам (Генгам)
    20.08.2016 1' -75' Ренн (Ренн) 2:0 Нанси (Нанси)
    14.08.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 0:3 Лион (Лион)
    40'
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