Серж Н'Гуессан - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Серж
|Фамилия
|Н'Гуессан
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Серж
|Фамилия
|Н'Гуессан
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нанси
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|39' -90'
|Нанси (Нанси)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|06.05.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Монако (Монако)
|04.03.2017
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|08.02.2017
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|4:0
|Нанси (Нанси)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|10.12.2016
|87' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Анжер (Анжер)
|04.12.2016
|1' -88'
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Нанси (Нанси)
|30.11.2016
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|4:0
|Метц (Метц)
|26.11.2016
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|19.11.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|6:0
|Нанси (Нанси)
|29.10.2016
|76' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:0
|Кан (Кан)
|25.09.2016
|1' -67'
|Нанси (Нанси)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|10'
|21.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Генгам (Генгам)
|20.08.2016
|1' -75'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Нанси (Нанси)
|14.08.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Лион (Лион)
|40'