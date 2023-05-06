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Антони Бельмон
Статистика
Антони Бельмон - статистика
Завершил карьеру
16 октября 1995 (30), Истр
#77 | Полузащитник
185 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левадиакос
12
1
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 1
06.05.2023
Левадиакос
83' - 90'
86'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
2 : 2
29.04.2023
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
83' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
0 : 1
08.04.2023
Левадиакос
Был в запасе
76'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
1 : 1
01.04.2023
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
1 : 1
18.03.2023
Левадиакос
84' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Левадиакос
2 : 0
12.03.2023
ОФИ
66' - 90'
68'
Греция. Суперлига, 25 тур
Олимпиакос
6 : 0
05.03.2023
Левадиакос
59' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
1 : 1
09.10.2022
ПАОК
68' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 0
01.10.2022
Левадиакос
1' - 90'
70'
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
18.09.2022
Астерас
1' - 90'
25'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
2 : 1
10.09.2022
Левадиакос
1' - 90'
45'
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
1 : 0
03.09.2022
Левадиакос
1' - 90'
48'
Греция. Суперлига, 2 тур
Ионикос
0 : 0
26.08.2022
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
3 : 0
21.08.2022
Левадиакос
1' - 58'
50'
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