Антони Бельмон - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Бельмон
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Истр
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Бельмон
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Истр
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|7
|1
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|68' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|90'
|01.10.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|70'
|18.09.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|25'
|10.09.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|45'
|03.09.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|48'
|26.08.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.08.2022
|1' -58'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|50'