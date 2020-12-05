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Максим Васильев
Статистика
Максим Васильев - статистика
Завершил карьеру
10 февраля 1999 (27)
#97 | Защитник
184 см | 72 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чайка
10
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1 : 1
05.12.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1 : 1
15.11.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0 : 1
13.10.2020
Оренбург
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-2
1 : 2
09.10.2020
Чайка
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
04.10.2020
Чайка
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чайка
0 : 2
27.09.2020
Велес
66' - 90'
77, 78'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0 : 1
23.09.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Чайка
2 : 1
19.09.2020
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
0 : 2
13.09.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чайка
1 : 2
09.09.2020
Торпедо
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Чайка
2 : 1
31.08.2020
Факел
1' - 89'
78, 78'
89, 89'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Чайка
2 : 1
22.08.2020
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0 : 3
16.08.2020
Крылья Советов
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
12.08.2020
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чайка
0 : 3
08.08.2020
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нефтехимик
1 : 1
01.08.2020
Чайка
1' - 90'
29, 30'
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