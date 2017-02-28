Илья Клементьев - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Клементьев
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|71
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Клементьев
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|15
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|11.05.2017
|90' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|05.05.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.04.2017
|82' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.04.2017
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|31.03.2017
|1' -46'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.03.2017
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|28.02.2017
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|04.12.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|87'
|29.11.2016
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|56'
|25.11.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|17.11.2016
|46' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.11.2016
|70' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|30.09.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|66'
|24.09.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|16.09.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|10.09.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27.08.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|21.08.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|05.08.2016
|76' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)