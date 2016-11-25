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    Павел Пикин - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Андреевич
    Фамилия Пикин
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 октября 1997 (25 лет)
    Рост 189
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург (мол) 12 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    30.04.2017 89' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    90'
    25.04.2017 90' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.04.2017 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.04.2017 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    16.03.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    03.03.2017 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    04.12.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    29.11.2016 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 6:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    25.11.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    18.11.2016 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    05.11.2016 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    30.10.2016 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.10.2016 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.10.2016 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    30.09.2016 90' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    24.09.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    15.09.2016 1' -82' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    09.09.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    31'
    26.08.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    21.08.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    83'
    14.08.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:3 Амкар (мол) (Пермь)
    73'
    07.08.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:6 ЦСКА (мол) (Москва)
    29.07.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
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