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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Оренбург (мол)
Арсенал Т (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 21 августа 2016
Арсенал Т (мол)
21.08.2016, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Оренбург (мол)
Желтая карточка
А. Рукас
87'
87'
Замена
М. Грибанов
️️️️
А. Рыбкин
83'
Желтая карточка
П. Пикин
83'
Замена
В. Калинин
️️️️
Д. Хайбуллин
Замена
В. Михайлов
️️️️
А. Лобзин
79'
Замена
А. Рукас
️️️️
Я. Ивакин
79'
Желтая карточка
П. Калошин
76'
67'
Замена
Д. Лесовский
️️️️
А. Бойко
61'
Желтая карточка
А. Бойко
Красная карточка
Д. Доронин
60'
Замена
П. Калошин
️️️️
П. Борисов
60'
Замена
Э. Лукив
️️️️
А. Мингазов
58'
51'
Замена
И. Алтышев
️️️️
В. Переверзев
33'
Желтая карточка
В. Черязов
8'
Желтая карточка
В. Переверзев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
36
Михаил Левашов
ВР
80
Рустам Норматов
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Артем Мингазов
ОП
19
Дмитрий Доронин
ОП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Оренбург (мол)
9
Александр Руденко
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
21
Павел Пикин
ЦЗ
53
Виктор Черязов
ЦЗ
7
Андрей Бойко
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
97
Андрей Рыбкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Арсенал Т (мол)
51
Виталий Ушаков
ВР
31
Алексей Березин
ВР
96
Александр Пучков
ВР
35
Никита Макеев
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
64
Эрнест Лукив
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
15
Владимир Михайлов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
Оренбург (мол)
98
Владислав Довгопол
ВР
19
Илья Алтышев
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
77
Дмитрий Лесовский
ЦП
81
Максим Грибанов
ЦФ
3-3-1-3
36
Левашов
80
Норматов
26
Клементьев
40
Борисов
5
Осипов
27
Мингазов
19
Доронин
20
Ивакин
9
Изотов
21
Голуб
26
Лобзин
3-2-3-1-1
9
Руденко
99
Прилепин
21
Пикин
53
Черязов
70
Хайбуллин
18
Криворучко
7
Бойко
19
Митренко
57
Переверзев
17
Рудаков
97
Рыбкин
27
Мингазов
64
Лукив
64
Лукив
27
Мингазов
20
Ивакин
6
Рукас
6
Рукас
20
Ивакин
26
Лобзин
15
Михайлов
15
Михайлов
26
Лобзин
40
Борисов
37
Калошин
37
Калошин
40
Борисов
57
Переверзев
19
Алтышев
19
Алтышев
57
Переверзев
97
Рыбкин
81
Грибанов
81
Грибанов
97
Рыбкин
70
Хайбуллин
99
Калинин
99
Калинин
70
Хайбуллин
7
Бойко
77
Лесовский
77
Лесовский
7
Бойко
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Оренбург (мол)
51
Виталий Ушаков
ВР
59
Кирилл Чернов
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
96
Александр Пучков
ВР
35
Никита Макеев
ВР
89
Станислав Иванов
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
98
Владислав Довгопол
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
51
Виталий Ушаков
ВР
59
Кирилл Чернов
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
96
Александр Пучков
ВР
35
Никита Макеев
ВР
Остались в запасе
89
Станислав Иванов
ЦП
44
Степан Оплеснин
ЦП
98
Владислав Довгопол
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Оренбург (мол)
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Смирнов
(Москва)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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