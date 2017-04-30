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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Оренбург (мол)
Кр. Советов (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 30 апреля 2017
Кр. Советов (мол)
30.04.2017, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург (мол)
30'
А. Богомолов
42'
И. Визнович (П)
83'
Э. Набатов
8'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Оренбург (мол)
90'
Желтая карточка
П. Пикин
90'
Красная карточка
Д. Кайков
90'
Желтая карточка
А. Кеняйкин
89'
Замена
А. Матвейчук
️️️️
С. Иванов
89'
Замена
В. Калинин
️️️️
М. Кукушкин
89'
Замена
П. Пикин
️️️️
Д. Макаров
Замена
А. Дубровин
️️️️
А. Ежов
87'
85'
Замена
А. Антоненко
️️️️
Д. Рудаков
Замена
И. Ермолаев
️️️️
Н. Киреев
85'
83'
Замена
Н. Арсеньев
️️️️
В. Прилепин
ГОЛ! 3:1!
Э. Набатов
83'
Замена
Э. Набатов
️️️️
К. Шамаев
81'
77'
Желтая карточка
М. Кукушкин
75'
Замена
М. Грибанов
️️️️
С. Митренко
Замена
Е. Сланко
️️️️
И. Бурюкин
75'
Замена
А. Дмитрюк
️️️️
И. Визнович
63'
50'
Желтая карточка
С. Митренко
46'
Замена
И. Алтышев
️️️️
Д. Козлов
Замена
Б. Овсянников
️️️️
Е. Любаков
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Визнович
42'
41'
Желтая карточка
Д. Кайков
ГОЛ! 1:1!
А. Богомолов
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Егор Любаков
ВР
53
Иван Столяров
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
55
Александр Богомолов
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
59
Константин Шамаев
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
27
Илья Бурюкин
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
19
Сергей Митренко
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Денис Макаров
ПВ
93
Михаил Кукушкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
12
Андрей Дубровин
ПЗ
10
Эмрах Набатов
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
99
Евгений Сланко
ЦФ
Оренбург (мол)
1
Владислав Трубицын
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
19
Илья Алтышев
ЦП
67
Никита Арсеньев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
80
Антон Антоненко
ЦП
69
Александр Матвейчук
ЦФ
81
Максим Грибанов
ЦФ
3-4-1-2
1
Любаков
53
Столяров
89
Масальский
76
Лозовик
55
Богомолов
59
Шамаев
78
Киселев
58
Ежов
27
Бурюкин
22
Киреев
98
Визнович
4-1-2-2-1
1
Кеняйкин
99
Прилепин
21
Кайков
18
Криворучко
69
Козлов
20
Померко
19
Митренко
89
Иванов
77
Макаров
17
Рудаков
93
Кукушкин
27
Бурюкин
99
Сланко
99
Сланко
27
Бурюкин
59
Шамаев
10
Набатов
10
Набатов
59
Шамаев
98
Визнович
98
Дмитрюк
98
Дмитрюк
98
Визнович
22
Киреев
79
Ермолаев
79
Ермолаев
22
Киреев
58
Ежов
12
Дубровин
12
Дубровин
58
Ежов
1
Любаков
1
Овсянников
1
Овсянников
1
Любаков
69
Козлов
19
Алтышев
19
Алтышев
69
Козлов
77
Макаров
21
Пикин
21
Пикин
77
Макаров
99
Прилепин
67
Арсеньев
67
Арсеньев
99
Прилепин
93
Кукушкин
99
Калинин
99
Калинин
93
Кукушкин
17
Рудаков
80
Антоненко
80
Антоненко
17
Рудаков
89
Иванов
69
Матвейчук
69
Матвейчук
89
Иванов
19
Митренко
81
Грибанов
81
Грибанов
19
Митренко
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Оренбург (мол)
1
Владислав Трубицын
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Владислав Трубицын
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Оренбург (мол)
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Синянский
(Ярославль)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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