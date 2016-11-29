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    Валентин Прилепин - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Валентин
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Прилепин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 ноября 1999 (23 года)
    Рост 171
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург (мол) 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    06.05.2017 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    30.04.2017 1' -83' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    25.04.2017 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.04.2017 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.04.2017 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    16.03.2017 1' -46' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    03.03.2017 89' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    04.12.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    29.11.2016 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 6:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    05.11.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    30.10.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.10.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.10.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    59'
    30.09.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    24.09.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    09.09.2016 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    26.08.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    21.08.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    14.08.2016 1' -85' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:3 Амкар (мол) (Пермь)
    07.08.2016 1' -86' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:6 ЦСКА (мол) (Москва)
    29.07.2016 1' -75' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
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