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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Краснодар (мол)
Оренбург (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 06 мая 2017
Оренбург (мол)
06.05.2017, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар (мол)
11'
Д. Хайбуллин
57'
Д. Уткин
60'
И. Игнатьев (П)
82'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург (мол) - Краснодар (мол)
82'
ГОЛ! 1:3!
М. Сулейманов
75'
Замена
Р. Куражов
️️️️
Н. Сергеев
Замена
М. Грибанов
️️️️
М. Кукушкин
75'
70'
Желтая карточка
И. Мартынов
Замена
И. Алтышев
️️️️
А. Померко
70'
65'
Желтая карточка
С. Бородин
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Игнатьев
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уткин
Замена
Д. Рудаков
️️️️
И. Коронов
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хайбуллин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
1
Владислав Трубицын
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
78
Илья Иванов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
77
Денис Макаров
ПВ
93
Михаил Кукушкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
67
Никита Арсеньев
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
80
Антон Антоненко
ЦП
35
Сергей Пикалов
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
81
Максим Грибанов
ЦФ
69
Александр Матвейчук
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
21
Роман Куражов
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
3-3-2-1-1
1
Трубицын
99
Прилепин
94
Ковалев
18
Криворучко
70
Хайбуллин
20
Померко
69
Козлов
78
Иванов
14
Коронов
77
Макаров
93
Кукушкин
4-1-2-1-2
39
Сафонов
23
Бочко
4
Бородин
3
Мартынов
24
Ивашин
21
Текучев
50
Голубев
47
Уткин
17
Сергеев
93
Сулейманов
18
Игнатьев
93
Кукушкин
81
Грибанов
81
Грибанов
93
Кукушкин
20
Померко
19
Алтышев
19
Алтышев
20
Померко
14
Коронов
17
Рудаков
17
Рудаков
14
Коронов
17
Сергеев
21
Куражов
21
Куражов
17
Сергеев
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Краснодар (мол)
67
Никита Арсеньев
ЦП
80
Антон Антоненко
ЦП
69
Александр Матвейчук
ЦФ
35
Сергей Пикалов
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Валерий Манько
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
67
Никита Арсеньев
ЦП
80
Антон Антоненко
ЦП
69
Александр Матвейчук
ЦФ
35
Сергей Пикалов
ЦП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Остались в запасе
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Валерий Манько
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Оренбург (мол) - Краснодар (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Газовик
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