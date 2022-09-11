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    Рубин Сигерс - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Рубин
    Фамилия Сигерс
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 января 1998 (25 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вестерло 16 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 6:0 Остенде (Остенде)
    06.11.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    29.10.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    18.10.2022 1' -90' Генк (Генк) 6:1 Вестерло (Вестерло)
    14.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:2 Серен (Серен)
    08.10.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    17.09.2022 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:3 Вестерло (Вестерло)
    11.09.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    04.09.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 3:0 Вестерло (Вестерло)
    28.08.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    21.08.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 5:4 Вестерло (Вестерло)
    13.08.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Стандард (Льеж)
    07.08.2022 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    30.07.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    24.07.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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