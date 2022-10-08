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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Вестерло
Брюгге - Вестерло: обзор матча 08 октября 2022
Брюгге
08.10.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Вестерло
53'
Л. Фостер
86'
Л. Фостер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Вестерло
Замена
С. Сандра
️️️️
К. Нильсен
87'
86'
ГОЛ! 0:2!
Л. Фостер
Пас отдал
Р. Нойштедтер
81'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Л. Минейро
81'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Д. Нене
79'
Желтая карточка
С. Болат
73'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Б. Рейнолдс
73'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Х. Акбунар
Замена
К. Ларин
️️️️
Р. Яремчук
67'
Замена
Д. Одои
️️️️
К. Мата
67'
64'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Н. Шадли
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
Э. Соболь
57'
Замена
А. Нуса
️️️️
Н. Ланг
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фостер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Рубин Сигерс
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Вестерло
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
23
Соболь
25
Онидика
70
Ланг
20
Ванакен
22
Мата
70
Сков Ольсен
9
Яремчук
94
Нильсен
2-1-4-1-2
26
Болат
14
Рейнолдс
28
Тагир
30
Минейро
24
Мадсен
29
Де Куйпер
23
Сигерс
89
Шадли
7
Акбунар
9
Фостер
45
Нене
22
Мата
3
Одои
3
Одои
22
Мата
23
Соболь
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
23
Соболь
94
Нильсен
14
Сандра
14
Сандра
94
Нильсен
70
Ланг
7
Нуса
7
Нуса
70
Ланг
9
Яремчук
9
Ларин
9
Ларин
9
Яремчук
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
14
Рейнолдс
45
Нене
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
45
Нене
30
Минейро
19
Фикселлес
19
Фикселлес
30
Минейро
7
Акбунар
55
Диркс
55
Диркс
7
Акбунар
89
Шадли
17
Ваэзен
17
Ваэзен
89
Шадли
Остались в запасе
Брюгге
Вестерло
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
3
Эдер Баланта
ОП
Главный тренер
Карл Хефкенс
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
3
Эдер Баланта
ОП
Остались в запасе
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Брюгге - Вестерло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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