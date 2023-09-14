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Главная
Академика Пуэрто-Кабельо
Андрес Понсе
Новости
€ 325 тыс
Андрес Понсе - новости
Академика Пуэрто-Кабельо
11 ноября 1996 (29)
#9 | Нападающий
182 см | 80 кг
Венесуэла
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Трансферы
Бывший футболист «Ахмата» рассказал о Рамзане Кадырове
2023.09.14 08:55
Понсе сравнил уровень преступности в России и Венесуэле
2023.09.13 20:40
Понсе из «Акрона» сравнил уровень жизни в России и Италии
2023.04.06 13:22
2
Легионер «Акрона» объяснил, почему не может получить российское гражданство
2023.04.06 11:11
1
Игрок «Акрона» Понсе: «Повышенные премиальные были для нас экстрамотивацией»
2023.04.05 12:04
2
Фото
«Акрон» подписал экс-игрока РПЛ Понсе
2023.01.29 17:56
«Спартак» не отпустит Понсе дешевле, чем за 10-12 миллионов (Metaratings)
2022.01.27 17:58
5
Фото
«Ахмат» расторг контракт с форвардом Понсе
2021.08.07 16:30
Гогуа, Фламарион, Понсе сыграют с первых минут у «Ротора»; Алеесами, Гигович, Соу – в старте «Ростова»
2021.03.17 17:01
Мусаев выпустил на матч с «Ротором» Чернова, Ари, Маркова; Кверквелия, Жигулев, Понсе сыграют у гостей
2020.12.05 18:06
1
Кверквелия, Гогуа, Понсе сыграют за «Ротор»; Помазун, Ефремов, Погребняк – в основе «Урала»
2020.11.22 15:31
2
Кверквелия, Понсе, Фламарион – в старте «Ротора» на игру с ЦСКА; Дивеев, Дзагоев, Сигурдссон выйдут у гостей
2020.11.01 15:33
Фото
«Ротор» арендовал нападающего «Ахмата» Понсе
2020.10.16 16:41
Глушаков, Иванов, Понсе – в основе «Ахмата» на матч с «Уфой»; Пуцко, Алиев, Кротов сыграют у гостей
2019.12.07 18:16
Семенов, Глушаков, Понсе – в основе «Ахмата» на матч с «Уралом»; Бикфалви, Эль Кабир, Панюков сыграют у гостей
2019.11.08 18:36
2
Плиев, Рауш, Нойштедтер – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом»; Семенов, Глушаков, Понсе сыграют у клуба из Чечни
2019.11.02 12:40
1
Гудиев, Исмаэл, Понсе – в старте «Ахмата» на матч с «Тамбовом»; Шелия, Ойеволе, Карасев сыграют у гостей
2019.08.31 18:13
4
Андрес Понсе: «Ахмат» – большой клуб, здесь я могу прогрессировать»
2019.06.18 21:32
Фото
Понсе перешел из «Анжи» в «Ахмат»
2019.06.04 21:34
7
Нападающий «Анжи» Понсе: «В Венесуэле люди отзываются о Путине с большим уважением»
2018.12.09 18:08
6
Нападающий «Анжи» Понсе зимой может перейти в «Динамо»
2018.11.22 00:17
3
Адиев: «Кулик сказал: «Понсе нужно продать, только тогда мы получим зарплату»
2018.11.13 14:48
4
Адиев: «На футболистов «Анжи» есть спрос. На Понсе приезжали смотреть из Англии»
2018.11.13 13:29
2
Видео
Гола Понсе хватило «Анжи» для выигрыша у «Динамо»
2018.09.22 16:18
22
Жоаозиньо, Кардозу, Панченко – в составе «Динамо» на матч с «Анжи»; Новосельцев, Кулик, Понсе сыграют у дагестанцев
2018.09.22 12:55
2
Новосельцев, Кулик, Понсе – в основе «Анжи» на матч с «Краснодаром»; Фьолусон, Вандерсон, Игнатьев сыграют у гостей
2018.09.16 15:58
1
КДК: Понсе пропустит два матча чемпионата России за фол на Глушакове
2018.08.15 17:43
Форварда «Анжи» Понсе могут дисквалифицировать на три матча за нарушение на Глушакове
2018.08.13 12:27
5
Форвард «Анжи» Понсе извинился перед Глушаковым за грубое нарушение в матче со «Спартаком»
2018.08.12 15:24
17
Егоров заявил, что в матче «Спартак» – «Анжи» все удаления были по делу
2018.08.12 12:59
18
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