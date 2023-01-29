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    «Акрон» подписал экс-игрока РПЛ Понсе

    «Акрон» из Первой лиги подписал нападающего Андреса Понсе. Его последним клубом был датский «Вайле».

    «В «Акроне» Понсе будет выступать под 23-м номером.

    Приветствуем Андреса и желаем успехов в составе «Акрона»!» – написали тольяттинцы.

    • С 2018 по 2021 год Понсе играл в РПЛ за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».
    • «Акрон» идет в таблице 13-м.
    • Сезон Первой лиги возобновится в марте.

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    Источник: официальный сайт «Акрона»

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