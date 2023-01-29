«Акрон» подписал экс-игрока РПЛ Понсе

«Акрон» из Первой лиги подписал нападающего Андреса Понсе. Его последним клубом был датский «Вайле».
«В «Акроне» Понсе будет выступать под 23-м номером.
Приветствуем Андреса и желаем успехов в составе «Акрона»!» – написали тольяттинцы.
- С 2018 по 2021 год Понсе играл в РПЛ за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».
- «Акрон» идет в таблице 13-м.
- Сезон Первой лиги возобновится в марте.
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Источник: официальный сайт «Акрона»