Нападающий «Анжи» Понсе зимой может перейти в «Динамо»

Форвард «Анжи» Андрес Понсе в период зимнего трансферного окна может сменить команду, сообщил «Чемпионат».

Согласно источнику, на 22-летнего венесуэльца претендует московское «Динамо». Ожидается, что бело-голубые сделают махачкалинскому клубу предложение в январе.

Понсе пополнил состав дагестанцев в июле, перейдя из «Сампдории». В текущем сезоне на его счету четыре гола в 13-ти играх на клубном уровне. Он является лучшим бомбардиром команды Магомеда Адиева, которая после 14-ти туров чемпионата идет на предпоследнем месте.

«Динамо» находится на 12-й строчке.