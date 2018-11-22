Нападающий «Анжи» Понсе зимой может перейти в «Динамо»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka
Форвард «Анжи» Андрес Понсе в период зимнего трансферного окна может сменить команду, сообщил «Чемпионат».
Согласно источнику, на 22-летнего венесуэльца претендует московское «Динамо». Ожидается, что бело-голубые сделают махачкалинскому клубу предложение в январе.
Понсе пополнил состав дагестанцев в июле, перейдя из «Сампдории». В текущем сезоне на его счету четыре гола в 13-ти играх на клубном уровне. Он является лучшим бомбардиром команды Магомеда Адиева, которая после 14-ти туров чемпионата идет на предпоследнем месте.
«Динамо» находится на 12-й строчке.