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    Нападающий «Анжи» Понсе зимой может перейти в «Динамо»

    Форвард «Анжи» Андрес Понсе в период зимнего трансферного окна может сменить команду, сообщил «Чемпионат».

    Согласно источнику, на 22-летнего венесуэльца претендует московское «Динамо». Ожидается, что бело-голубые сделают махачкалинскому клубу предложение в январе.

    Понсе пополнил состав дагестанцев в июле, перейдя из «Сампдории». В текущем сезоне на его счету четыре гола в 13-ти играх на клубном уровне. Он является лучшим бомбардиром команды Магомеда Адиева, которая после 14-ти туров чемпионата идет на предпоследнем месте.

    «Динамо» находится на 12-й строчке.

    Источник: Чемпионат

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    22.11.2018 00:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 00:43

      Таких как Понсе у Динамо, по-моему, в избытке.

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri > Бухбух 22 ноября 2018, 01:08

      Понсе хороший и полезный игрок, такие если были в составе Динамо, то оно не было бы на 12 месте.

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