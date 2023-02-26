Андрес Понсе - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Понсе
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|80
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Понсе
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|68' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)