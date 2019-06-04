Понсе перешел из «Анжи» в «Ахмат»

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«Ахмат» в своем официальном твиттере объявил о переходе форварда «Анжи» Андреса Понсе.
Игрок сборной Венесуэлы присоединился к грозненскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2023 года.
«Понсе начнет работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через десять дней. Желаем нашему новичку успехов!» – говорится в публикации «Ахмата».
- Понсе выступал за «Анжи» с июля 2018 года.
- В активе нападающего 28 матчей и пять забитых голов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.