Понсе перешел из «Анжи» в «Ахмат»

«Ахмат» в своем официальном твиттере объявил о переходе форварда «Анжи» Андреса Понсе.

Игрок сборной Венесуэлы присоединился к грозненскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2023 года.

«Понсе начнет работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через десять дней. Желаем нашему новичку успехов!» – говорится в публикации «Ахмата».