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    Понсе перешел из «Анжи» в «Ахмат»

    «Ахмат» в своем официальном твиттере объявил о переходе форварда «Анжи» Андреса Понсе.

    Игрок сборной Венесуэлы присоединился к грозненскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2023 года.

    «Понсе начнет работать с командой с первого дня на сборах в Австрии, которые начнутся ровно через десять дней. Желаем нашему новичку успехов!» – говорится в публикации «Ахмата».

    • Понсе выступал за «Анжи» с июля 2018 года.
    • В активе нападающего 28 матчей и пять забитых голов.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    04.06.2019 21:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      Boeung777 3 часа назад

      Остаётся только смотреть.

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