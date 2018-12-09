Нападающий «Анжи» Понсе: «В Венесуэле люди отзываются о Путине с большим уважением»

Нападающий «Анжи» Андрес Понсе рассказал, как в Венесуэле относятся к президенту России Владимиру Путину.

– В мае этого года в Венесуэле прошли выборы президента страны. Им снова стал Николас Мадуро. Оппозиция была недовольна, Трамп наложил санкции на страну. Выборы признали только в России, Китае и на Кубе. Сложно ли жить в Венесуэле простым гражданам? И как венесуэльцы относятся к Путину?

– В Венесуэле сейчас очень тяжелое положение. Но я уверен, что скоро в моей стране наступит хорошее время. Честно говоря, я надеюсь, что Венесуэла снова станет той страной, которой она была всегда – богатой и полной радости. Путин? О президенте России слышал только хорошее. Венесуэльцы отзываются о нем с большим уважением.

22-летний венесуэлец перешел в «Анжи» летом 2018 года из «Сампдории».