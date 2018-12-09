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    • Нападающий «Анжи» Понсе: «В Венесуэле люди отзываются о Путине с большим уважением»

    Нападающий «Анжи» Понсе: «В Венесуэле люди отзываются о Путине с большим уважением»

    Нападающий «Анжи» Андрес Понсе рассказал, как в Венесуэле относятся к президенту России Владимиру Путину.

    – В мае этого года в Венесуэле прошли выборы президента страны. Им снова стал Николас Мадуро. Оппозиция была недовольна, Трамп наложил санкции на страну. Выборы признали только в России, Китае и на Кубе. Сложно ли жить в Венесуэле простым гражданам? И как венесуэльцы относятся к Путину?

    – В Венесуэле сейчас очень тяжелое положение. Но я уверен, что скоро в моей стране наступит хорошее время. Честно говоря, я надеюсь, что Венесуэла снова станет той страной, которой она была всегда – богатой и полной радости. Путин? О президенте России слышал только хорошее. Венесуэльцы отзываются о нем с большим уважением.

    22-летний венесуэлец перешел в «Анжи» летом 2018 года из «Сампдории».

    Источник: Sport24

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    09.12.2018 18:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 10 декабря 2018, 08:08

      Толковый парнишка! Далеко пойдёт! Надо бы ему паспорт российский выправить и квартиру в Москве дать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 9 декабря 2018, 23:10

      Ну им из Венесуэлы, виднее, наверное...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 9 декабря 2018, 19:27

      О, "либералы" заползли на сайт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1416

      Hoahin 9 декабря 2018, 18:47

      Прямо парадокс какой-то живут в нищете с тираном Мадуро и относятся с уважением к такому же Путинуро...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Igreks 9 декабря 2018, 18:32

      Любители тиранов и диктаторов видать

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 декабря 2018, 18:32

      Огромный привет и поздравления Коляну Мадурову !!! Зато у нас после принятия пенсионной реформы , кроме как Иуда, Предатель и Тварь больше Путина никак не называют....

      5
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