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    Андрес Понсе: «Ахмат» – большой клуб, здесь я могу прогрессировать»

    Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе дал интервью после своего трансфера из «Анжи». По словам южноамериканца, у него нет проблем с адаптацией в новом клубе.

    «Меня тут отлично приняли. Видно, что команда дружная и сплоченная, – приводит слова Понсе пресс-служба клуба. – Мой друг Вилькер Анхель помогает мне с адаптацией. Никаких проблем нет.

    Еще недели за две до завершения сезона агент сказал, что интерес проявляет «Ахмат». Я заинтересовался этим предложением. Это большой клуб, здесь я могу прогрессировать. Однако я должен работать и своей игрой доказывать правоту выбора. Буду делать для этого все. Перед подписанием контракта я общался с Анхелем. Он сказал: «Переходи, здесь все отлично». Никаких проблем с переходом не было.

    Я провел год в «Анжи». Дагестан и Чечня – соседские республики. Я тепло общался с чеченцами, с которыми играл в «Анжи». Отличные ребята. Все это поможет мне адаптироваться», – полагает Понсе.

    • В прошлом сезоне РПЛ игрок провел 27 матчей, забил пять голов.
    • Игрока не вызвали в сборную Венесуэлы на Кубок Америки-2019.
    • С 2015 по 2018 год Понсе принадлежал «Сампдории».

    Источник: YouTube-канал «Ахмата»

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