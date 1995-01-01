Андрес Понсе: «Ахмат» – большой клуб, здесь я могу прогрессировать»

Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе дал интервью после своего трансфера из «Анжи». По словам южноамериканца, у него нет проблем с адаптацией в новом клубе.

«Меня тут отлично приняли. Видно, что команда дружная и сплоченная, – приводит слова Понсе пресс-служба клуба. – Мой друг Вилькер Анхель помогает мне с адаптацией. Никаких проблем нет.

Еще недели за две до завершения сезона агент сказал, что интерес проявляет «Ахмат». Я заинтересовался этим предложением. Это большой клуб, здесь я могу прогрессировать. Однако я должен работать и своей игрой доказывать правоту выбора. Буду делать для этого все. Перед подписанием контракта я общался с Анхелем. Он сказал: «Переходи, здесь все отлично». Никаких проблем с переходом не было.

Я провел год в «Анжи». Дагестан и Чечня – соседские республики. Я тепло общался с чеченцами, с которыми играл в «Анжи». Отличные ребята. Все это поможет мне адаптироваться», – полагает Понсе.