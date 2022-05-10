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Питер Крауч
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
3
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
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⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
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20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Питер Крауч - новости
Нападающий
Имя
Питер
Фамилия
Крауч
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
30 января 1981 (42 года)
Рост
201
Вес
80
Статистика
Новости
Статьи
Посты
19 февраля
10:38
Крауч: «Моя жена не следит за футболом. Однажды позвонила мне за десять минут до матча, чтобы узнать, где я»
1
10 мая 2022
07:43
Крауч – о «МЮ»: «Олд Траффорд» стал чуть ли не кладбищем для игроков и тренеров»
17 февраля 2022
11:19
Салах – второй игрок в истории ЛЧ, забивший «Милану» и «Интеру» в ходе одного сезона
24 апреля 2021
17:18
Милнер – новый рекордсмен АПЛ по числу выходов на замену
1
16 марта 2021
13:20
Милнер повторил рекорд Крауча по выходам на замену в матчах АПЛ
19 февраля 2020
13:49
Моуринью: «Форвард, которого я бы подписал на замену Кейну и Сону? Питер Крауч»
1
15 ноября 2019
06:17
Кейн забил 11 мячей в отборе к Евро-2020. Форвард близок к повторению рекорда 1908 года
26 октября 2019
20:48
Крауч – о Фирмино: «Это футболист, благодаря которому система «Ливерпуля» работает. Он – гений»
1
12 июля 2019
13:37
Крауч объявил о завершении карьеры
7
29 апреля 2019
19:56
Фото
Крауч: «Горд быть прообразом трофея лучшему игроку года»
9 марта 2019
06:31
Крауч: «Стоимость Стерлинга – более 170 миллионов»
3
31 января 2019
22:33
Видео
Крауч перешел в «Бернли». Клуб представил 38-летнего игрока видеороликом с роботом
1
20 октября 2018
00:23
Видео
Лаказетт отпраздновал гол в стиле Крауча. Англичанин пообещал подключить адвокатов
4
9 сентября 2018
15:27
Крауч: «Ферндинанд рассказывал, как Роналду стоял голый перед зеркалом и говорил: «Вау, какой я красивый!»
7
6 июня 2018
12:15
«Парма» хочет приобрести Крауча
2
16 апреля 2018
23:53
АПЛ. Гол Крауча не помог «Сток Сити» победить «Вест Хэм»
22 января 2018
17:42
Арнаутович вошел в шорт-лист «Челси»
19 января 2018
18:08
«Сток Сити» отказался продавать Крауча в «Челси»
4
01:10
«Челси» хочет купить 36-летнего Крауча
11
4 ноября 2017
17:17
Крауч вышел на замену 142-й раз и повторил рекорд АПЛ
1
9 октября 2017
20:45
Фото
Крауч попал в Книгу рекордов Гиннеса как футболист с наибольшим количеством голов головой в АПЛ
4
1 октября 2017
09:41
Крауч готов вернуться в сборную Англии
2
22 мая 2017
08:41
Крауч стал первым футболистом в истории АПЛ, забившим головой 50 мячей
1
1 февраля 2017
23:54
Видео
Крауч забил 100-й гол в Премьер-лиге и отпразновал его фирменным танцем робота
3
5 января 2017
14:07
Крауч хочет продлить контракт со «Сток Сити»
24 декабря 2016
10:40
Крауч хочет играть в футбол до 40 лет
1
27 октября 2016
16:16
Фабрегас – один из самых медленных игроков в АПЛ
3
28 июля 2016
16:08
Крауч может сменить «Сток Сити» на «Суонси»
1
31 марта 2016
07:57
Крауч покинет «Сток Сити» в конце сезона
12 марта 2016
16:44
Крауч надел юбку, чтобы вновь сыграть в составе сборной Англии
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