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Питер Крауч
Новости
Питер Крауч - новости
Завершил карьеру
30 января 1981 (45)
#15 | Нападающий
201 см | 80 кг
Англия | Ирландия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Крауч пошутил о результативности Холанда в АПЛ
2025.02.28 01:03
Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
2023.10.18 14:47
Фото
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Видео
Самое смешное видео субботы: двухметровый Крауч работал на матче экспертом, но решил ударить по мячу – и упал
2023.09.16 20:22
Крауч: «Моя жена не следит за футболом. Однажды позвонила мне за десять минут до матча, чтобы узнать, где я»
2023.02.19 10:38
1
Крауч – о «МЮ»: «Олд Траффорд» стал чуть ли не кладбищем для игроков и тренеров»
2022.05.10 07:43
Салах – второй игрок в истории ЛЧ, забивший «Милану» и «Интеру» в ходе одного сезона
2022.02.17 11:19
Милнер – новый рекордсмен АПЛ по числу выходов на замену
2021.04.24 17:18
1
Милнер повторил рекорд Крауча по выходам на замену в матчах АПЛ
2021.03.16 13:20
Моуринью: «Форвард, которого я бы подписал на замену Кейну и Сону? Питер Крауч»
2020.02.19 13:49
1
Кейн забил 11 мячей в отборе к Евро-2020. Форвард близок к повторению рекорда 1908 года
2019.11.15 06:17
Крауч – о Фирмино: «Это футболист, благодаря которому система «Ливерпуля» работает. Он – гений»
2019.10.26 20:48
1
Крауч объявил о завершении карьеры
2019.07.12 13:37
7
Фото
Крауч: «Горд быть прообразом трофея лучшему игроку года»
2019.04.29 19:56
Крауч: «Стоимость Стерлинга – более 170 миллионов»
2019.03.09 06:31
3
Видео
Крауч перешел в «Бернли». Клуб представил 38-летнего игрока видеороликом с роботом
2019.01.31 22:33
1
Видео
Лаказетт отпраздновал гол в стиле Крауча. Англичанин пообещал подключить адвокатов
2018.10.20 00:23
4
Крауч: «Ферндинанд рассказывал, как Роналду стоял голый перед зеркалом и говорил: «Вау, какой я красивый!»
2018.09.09 15:27
7
«Парма» хочет приобрести Крауча
2018.06.06 12:15
2
АПЛ. Гол Крауча не помог «Сток Сити» победить «Вест Хэм»
2018.04.16 23:53
Арнаутович вошел в шорт-лист «Челси»
2018.01.22 17:42
«Сток Сити» отказался продавать Крауча в «Челси»
2018.01.19 18:08
4
«Челси» хочет купить 36-летнего Крауча
2018.01.19 01:10
11
Крауч вышел на замену 142-й раз и повторил рекорд АПЛ
2017.11.04 17:17
1
Фото
Крауч попал в Книгу рекордов Гиннеса как футболист с наибольшим количеством голов головой в АПЛ
2017.10.09 20:45
4
Крауч готов вернуться в сборную Англии
2017.10.01 09:41
2
Крауч стал первым футболистом в истории АПЛ, забившим головой 50 мячей
2017.05.22 08:41
1
Видео
Крауч забил 100-й гол в Премьер-лиге и отпразновал его фирменным танцем робота
2017.02.01 23:54
3
Крауч хочет продлить контракт со «Сток Сити»
2017.01.05 14:07
Крауч хочет играть в футбол до 40 лет
2016.12.24 10:40
1
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