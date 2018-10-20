Лаказетт отпраздновал гол в стиле Крауча. Англичанин пообещал подключить адвокатов

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Твиттер-аккаунт «Арсенала» опубликовал видео с тренировки, на котором нападающий Александр Лаказетт отпраздновал гол с пенальти танцем робота.
«Мои адвокаты с вами свяжутся», – ответил нападающий «Сток Сити» Питер Крауч.
Танец робота считается фирменным празднованием экс-футболиста сборной Англии. Впервые он отметил гол в таком стиле в 2006 году, а спустя 14 повторил танец после 100-го гола в Премьер-лиги.
После 8-ми туров чемпионата Англии «канониры» занимают четвертое место в турнирной таблице. «Сток» 14-й после 12-ти игр Чемпионшипа.
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— Arsenal FC (@Arsenal) 19 октября 2018 г.
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— The Sportsman (@TheSportsman) 19 октября 2018 г.