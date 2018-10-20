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    Какой вы футболист?

    Лаказетт отпраздновал гол в стиле Крауча. Англичанин пообещал подключить адвокатов

    Твиттер-аккаунт «Арсенала» опубликовал видео с тренировки, на котором нападающий Александр Лаказетт отпраздновал гол с пенальти танцем робота.

    «Мои адвокаты с вами свяжутся», – ответил нападающий «Сток Сити» Питер Крауч.

    Танец робота считается фирменным празднованием экс-футболиста сборной Англии. Впервые он отметил гол в таком стиле в 2006 году, а спустя 14 повторил танец после 100-го гола в Премьер-лиги.

    После 8-ми туров чемпионата Англии «канониры» занимают четвертое место в турнирной таблице. «Сток» 14-й после 12-ти игр Чемпионшипа.

    Источник: Twitter

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    20.10.2018 00:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 15:04

      Покушение на авторские права.

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 октября 2018, 12:23

      всё равно он так не повторит как Крауч)))

      0
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 20 октября 2018, 07:32

      Чувство юмора, это очень здорово.

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      Рейтинг: +67523

      portero 20 октября 2018, 04:06

      срочно не адвокатов надо, а больничку.

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