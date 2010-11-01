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    Салах – второй игрок в истории ЛЧ, забивший «Милану» и «Интеру» в ходе одного сезона

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил «Интеру» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Ранее египтянин на групповом этапе турнира отличился в обоих играх с «Миланом».

    Салах стал вторым футболистом в истории ЛЧ с голами в ворота «Интера» и «Милана» в течение одного сезона.

    Ранее подобное удавалось только Питеру Краучу в составе «Тоттенхэма» в сезоне-2010/11.

    Салах – 2-й игрок, забивший в 8 подряд выездных матчах ЛЧ. Он повторил рекорд Роналду

    У Салаха 33 гола в 50 матчах за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Роналду и Левандовски

    Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»

    Источник: Opta

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