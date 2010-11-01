Салах – второй игрок в истории ЛЧ, забивший «Милану» и «Интеру» в ходе одного сезона

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил «Интеру» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее египтянин на групповом этапе турнира отличился в обоих играх с «Миланом».
Салах стал вторым футболистом в истории ЛЧ с голами в ворота «Интера» и «Милана» в течение одного сезона.
Ранее подобное удавалось только Питеру Краучу в составе «Тоттенхэма» в сезоне-2010/11.
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