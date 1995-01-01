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    Крауч объявил о завершении карьеры

    Английский нападающий Питер Крауч принял решение завершить карьеру.

    «После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все. Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», – написал Крауч в твиттере.

    Источник: Твиттер Питера Крауча

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13357

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Обаятельный мужик, успехов ему по жизни.

      0
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      Рейтинг: +381

      Randy Ram 52 минуты назад

      Эти танцы робота !!!

      1
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      Рейтинг: +1009

      Dizayner 58 минут назад

      твой сумасшедший гол помню до сих пор)))

      1
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      Рейтинг: +342

      ФК_Полоцк 1 час назад

      Красава. Легенда Стока!

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      Рейтинг: +3427

      ivan-football-fan 1 час назад

      Очень неплохой футболист и, судя по всему, ОТЛИЧНЫЙ МУЖИК!
      С юмором)))

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