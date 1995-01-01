Крауч объявил о завершении карьеры

Обаятельный мужик, успехов ему по жизни.
Английский нападающий Питер Крауч принял решение завершить карьеру.
«После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все. Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», – написал Крауч в твиттере.
- Бывшему форварду сборной Англии 38 лет.
- В течение карьеры Крауч выступал за «Тоттенхэм», «Далич Хэмлет», «Хассельхольм», «КПР», «Портсмут», «Астон Виллу», «Норвич», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Бернли».
- Футболист выиграл один трофей с «Тоттенхэмом» и три – с «Ливерпулем».