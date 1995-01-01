Крауч объявил о завершении карьеры

Английский нападающий Питер Крауч принял решение завершить карьеру.

«После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все. Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», – написал Крауч в твиттере.