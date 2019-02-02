|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2019
|77' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|03.05.2019
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Лестер (Лестер)
|10.03.2019
|79' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:2
|Бернли (Бернли)
|02.03.2019
|81' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:3
|Кристал Пэлас (Лондон)
|26.02.2019
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|88'
|23.02.2019
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:3
|Бернли (Бернли)
|02.02.2019
|76' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)