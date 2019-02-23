Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 23 февраля 2019
Бернли
23.02.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
57'
К. Вуд
83'
Э. Барнс
65'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Тоттенхэм
88'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
86'
Желтая карточка
Э. Ламела
ГОЛ! 2:1!
Э. Барнс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
83'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Хендрик
80'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Макнил
80'
76'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Фойт
Желтая карточка
Ф. Бардсли
72'
69'
Желтая карточка
Х. Фойт
65'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
65'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Роуз
62'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Уинкс
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Хитон
6
Тарковски
18
Тэйлор
15
Ми
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
3-2-2-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
8
Фойт
14
Вертонген
92
Орье
3
Роуз
4
Уинкс
17
Сиссоко
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
11
Макнил
11
Брэди
11
Брэди
11
Макнил
29
Хендрик
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
8
Фойт
9
Ламела
9
Ламела
8
Фойт
4
Уинкс
12
Льоренте
12
Льоренте
4
Уинкс
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Бернли
Тоттенхэм
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
Вчера, 01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
Вчера, 01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+