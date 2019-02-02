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Бернли - Саутгемптон
Бернли - Саутгемптон: обзор матча 02 февраля 2019
Бернли
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
90+4'
Э. Барнс (П)
55'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Саутгемптон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Барнс
90'
+4
89'
Желтая карточка
М. Таргетт
87'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Н. Редмонд
Желтая карточка
Б. Ми
84'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Макнил
81'
77'
Замена
Я. Валери
️️️️
С. Армстронг
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Вуд
76'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Хендрик
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
Я. Беднарек
Желтая карточка
Ф. Бардсли
35'
Желтая карточка
Э. Барнс
33'
27'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Ингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Хитон
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
4-5-1
29
МакКарти
5
Беднарек
5
Стивенс
23
Вестергор
23
Таргетт
8
Слаттери
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
17
Армстронг
28
Ингс
11
Макнил
11
Брэди
11
Брэди
11
Макнил
29
Хендрик
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
9
Вуд
15
Крауч
15
Крауч
9
Вуд
17
Армстронг
7
Валери
7
Валери
17
Армстронг
27
Редмонд
32
Остин
32
Остин
27
Редмонд
28
Ингс
7
Лонг
7
Лонг
28
Ингс
Остались в запасе
Бернли
Саутгемптон
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Ангус Ганн
ВР
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
1
Ангус Ганн
ВР
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бернли - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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